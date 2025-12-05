Bursa'da Yıldırım Belediyesi, çocukların kültür ve sanatla iç içe büyümesi için birbirinden değerli etkinlikleri hayata geçirmeye devam ediyor. Adile Naşit Tiyatrosu'nda çocukları ücretsiz olarak tiyatro ile buluşturan Yıldırım Belediyesi, 'Hacivat ve Karagöz', 'Ateş ve Su' ile 'Geppetto'nun ardından 'Kutup Masalı' adlı oyunu sahneye taşıdı.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde minik izleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği oyun, renkli dekorları, eğlenceli hikayesi ve oyuncuların performansıyla büyük beğeni topladı.

Salonu dolduran çocuklar hem eğlendi hem de tiyatro sevgisi kazandı. Yıldırım Belediyesi, 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu boyunca her pazar günü Adile Naşit Tiyatrosu'nda farklı bir çocuk oyununu ücretsiz olarak sergilemeye devam edecek.

Çocuklara yönelik kültür-sanat etkinliklerinin önemine vurgu yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Yıldırım'da yetişen her çocuğumuzun kültürle ve sanatla buluşmasını çok önemsiyoruz. Çocuklarımızın hem keyif alacağı hem de ufkunu geliştirecek etkinliklerle onların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak istiyoruz. Tiyatro, çocuklarımızın hayal gücünü zenginleştiriyor, algılarını güçlendiriyor. Bu yüzden Adile Naşit Tiyatrosu'nda her hafta farklı bir oyunu çocuklarımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz' ifadelerini kullandı.