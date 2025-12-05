Maltepe Belediyesi, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınlarına seçme-seçilme hakkının 91. yılı kapsamında düzenlediği panelde, kadınların tarihsel mücadelesi ve toplumsal eşitlik vurgulandı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlediği kapsamlı panelle, Dünya Kadın Hakları Günü ve kadınlara seçme-seçilme hakkının tanınmasının 91. yılını kutladı. Panele Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, CHP Trabzon Milletvekili Av. Sibel Suiçmez ve önceki dönem İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç katıldı.

Panelde konuşan Başkan Esin Köymen, kadınların tarihsel mücadelesine dikkat çekerek, 'Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana kadınlar toplumun her alanında varlık göstermiştir. Bugün de kadın siyasetçiler, sivil toplum ve meslek örgütlerinin yöneticileri, yerel yönetim temsilcileri olarak açılan yoldan ilerlemeye devam ediyoruz' dedi. Belediye başkanlığı sürecinde karşılaştığı zorluklara değinen Başkan Köymen, kadın bakış açısıyla politika yapmanın önemine işaret ederek, 'Erkek egemen dili yeniden üretmeden, kadın bakış açısıyla politika yapmak büyük önem taşıyor; aksi halde farklılığımız görünmez oluyor' ifadelerini kullandı.

Kadına yönelik şiddet ve eşitsizlik sorunlarına da değinen Başkan Köymen, 'Kent mekânlarını kadın, çocuk ve engelliler için güvenli ve erişilebilir kıldıkça, kadınların çalışma hayatında özgürleşmesine destek oldukça, siyasette de daha güçlü bir dayanışma zemini kuracağız. Toplumsal cinsiyet eşitliği kreşlerden başlayarak tüm kamusal alanlarda güçlendirilmeli' dedi.

Panelde, Suiçmez ve Saraç de kadınların toplumsal ve siyasi yaşama katılımındaki engelleri ve çözüm önerilerini değerlendirdi.

Etkinlik, Türkiye'de kadın mücadelesinin tarihsel gelişimi, güncel durumu ve geleceği konularının tartışıldığı interaktif bir ortamda tamamlandı.