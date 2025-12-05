Mevlânâ'nın vefatının 752'nci yılı anısına Türkiye Yazma Eserler Kurumu'nca hazırlanan sergi İstanbul Rami Kütüphanesi'nde ziyarete açıldı. Sergide, İslam medeniyetinin nadide yazma eserleri bir araya getirildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Rami Kütüphanesi, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin vefatının 752'nci yılı anısına **'Mana ve Nakış: Müzehhep Mesneviler Sergisi'**ne ev sahipliği yapıyor. Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı.

Sergide, Konya, İstanbul, Şiraz ve Semerkand gibi merkezlerde hazırlanmış 14. yüzyıldan 19. yüzyıla uzanan 70 cilt Mesnevî, ilk kez bir arada sergileniyor. Bakan Ersoy, eserlerin hem estetik hem de kültürel miras açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bakan Ersoy, sergi kataloğunun Türkçe, İngilizce ve Farsça hazırlandığını, eserlerin gelecek nesillere taşınacağını belirtti. Ayrıca 10 Aralık'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde I. Uluslararası Yazma Eser Sempozyumu düzenlenecek; 29 ülkeden 200 uzman yazma eserlerin korunması, restorasyonu ve dijitalleştirilmesini masaya yatırılacağı öğrenildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Bakan Ersoy, Türkiye Yazma Eserler Kurumu'nun 760 bini aşkın yazma ve nadir matbu eseriyle dünyadaki en büyük yazma eser kurumu olduğunu ifade etti. Rami Kütüphanesi'ndeki restorasyon laboratuvarında bugüne kadar 4 bini aşkın eserin restore edildiğini de sözlerine ekledi.

Sergi, Mevlânâ'ya ve İslam kitap sanatlarının asırlık geleneğine dair eşsiz bir görsel ve kültürel deneyim sunuyor.