Türkiye’nin acil olarak ve de öncelikle su sorununa ve tarıma çözüm bulması gerekiyor.

Su konusunda ne yapılması gerektiği konusunda bilgi var, teknoloji var çözüm var fakat çözecek siyasi irade yok.

Aynı durum tarımda da geçerli.

Çok basit bir örnek vereyim. 1963 yılında ben beş yaşındayken Tokat-Almus- Değeryer köyünde üç yüze yakın insan yaşardı ve bu kadar nüfus köyün tarımından hayvancılığından geçimini sağlardı.

Tamam fakirlik vardı ama tarım sayesinde açlık yokluk ve yoksulluk düzeyinde değildi.

Şu anda köyün bütün toprakları boş ve köyde eken biçen insan sayısı on kişiyi geçmiyor.

Köyleri boşattılar bilerek ve isteyerek boşattılar, insanları şehirlerde rezil bir yaşamın içine hapsettiler.

Bir kaç hafta önce yazdım en azından teşvik edilerek şehirlerde geçim derdine düşmüş gıdaya ulaşamayan emeklilerin köye yerleşmeleri konusunda devlet bir proje geliştirebilir.

Maalesef bu iktidar halkı unutmuş durumda.

Bunları söyleyince ”muhalif vatan haini” muamelesi yapan tipler ortaya çıkıyor.

Söylediklerimizin hangisi yanlış lütfen onu söyleyin.

Aklı başında bilim adamları çok net söylüyor eğer tarım politikaları bu kadar duyarsızlıkla devam ederse ve proje üretilmezse ülkede açlık yokluk baş gösterecek .

Paran olsa bile dünyadan gıda ürünleri alamayacaksın.

Gıda ve tarım ürünleri her ülke için stratejik ürün kapsamına doğru gittiği için dışarıdan ithal edebileceğiniz ürün bulmanız da mümkün olmayacak.

Lütfen bakanlıkları harekete geçirin ve köye geri dönüş ve de ekilmeyen tarım arazilerinin tekrar ekilmesi ve piyasada tarım ürünlerinin kar edilebilecek şartları oluşturun.

Bütün bunları yapmak için her türlü bilgi, kadro, teknik eleman mevcut.

Binlerce ziraat mühendisi işsiz.

Köylerde okulları tekrar açın, köylerin eski haline gelmesi için adımlar atın.

Bunları yapmak çok zor değil.

Bunun yapacak olan ülkeyi yöneten siyasi irade.

Maalesef onların böyle bir derdi de yok kaygısı da.

Hala uçuyoruz uçuyoruz, dünya lideriyiz diye bilimden, bilgiden uzak kitleleri uyutmak peşindeler.

İyi de uyumak nereye kadar insan acıkınca mecburen uyanacak o zaman ne yapacaksınız?