Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mola Evleri, özel gereksinimli bireylere ve ailelerine destek sunmaya devam ediyor. Merkezlerde bireyler güvenli ve eğlenceli bir ortamda zaman geçirirken, aileleri de günlük işlerini rahatlıkla yapabilecekleri ya da kendilerine vakit ayırabilecekleri bir fırsat elde ediyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde Kepez'de Demirgül, Muratpaşa'da Falez ve Konyaaltı'nda Pınarbaşı Mola Evleri özel bireylerin ailelerine nefes aldırabilmek için hizmet vermeye devam ediyor.

Bu merkezler, özel gereksinimli bireylerin ailelerine ihtiyaç duydukları anlarda destek sağlayarak günlük işlerini rahatça yapabilmelerine olanak tanıyor. Mola Evlerinde kalan özel bireyler ise akranlarıyla birlikte vakit geçirip sosyal becerilerini geliştirebiliyor, ilgi alanlarına uygun etkinliklerle keyifli ve verimli saatler geçiriyorlar.

2025 YILINDA 113 ENGELLİ BİREYE 2452 HİZMET VERİLDİ

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin Iltar, engelli bireylerin ailelerine nefes aldırmayı ve özel ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini amaçlayan Mola Evleri hakkında bilgi verdi.

Iltar, 'Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak ilimizde yaşayan engelli bireyleri rahatlatmak ve ailelerinin özel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak için Mola Evlerimizde misafir ediyoruz. Başvuran ailelerin çocuklarını, içerisinde hostes bulunan servis araçlarımızla adreslerinden ücretsiz olarak alıyoruz. Mola Evlerinde sağlık görevlisi, bakım personeli, öğretmen ve birim sorumluları görev alıyor. Engelli bireylere burada bulundukları süre boyunca bakım hizmeti sunuluyor. Antalya Büyükşehir Belediyesine ait üç Mola Evinde 2025 yılı içinde toplam 113 kişiye 2 bin 452 kez hizmet verildi' dedi.

'MOLA EVLERİ BİZLERİN CAN SİMİDİ OLDU'

Büyükşehir Belediyesi'nin Mola Evi hizmetinden yararlanan Alper Ünlü 'nün annesi Nurhan Ünlü, verilen desteğin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Oğulları Alper'in 4 aylıkken otizm ve çeşitli bedensel sorunlarla tanı aldığını belirten Ünlü, 'Eğitim süreci bittikten sonra Mola Evleri ile tanıştık. Bizim için gerçek bir can simidi oldular.' dedi. Kendisinin öğretmen, eşinin ise üniversitede akademisyen olduğunu ifade eden Ünlü, 'Bazen derslerimiz aynı saatlere denk geliyor. Bu durumlarda Mola Evi bize büyük kolaylık sağlıyor. Çalışanlarla yıllardır birlikte olduğumuz için güven dolu bir ortam oluştu. Alper'i gönül rahatlığıyla emanet edebiliyoruz' diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR

Benzer ihtiyaçlara sahip birçok aile olduğuna da dikkat çeken anne Ünlü, 'Biz çalışıyoruz ama çevremizde Alper gibi çocuğa sahip birçok aile var. Onların da hastane işleri oluyor ya da kendilerine ayırmak istedikleri bir vakit dilimi oluyor. Mola Evleri sayesinde aileler en azından rahat bir nefes alıp kendilerini dinlendirebilecek bir imkâna kavuşuyor. Bizlere bu hizmeti sağlayan başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere mola evlerinde bulunan yöneticisinden öğretmenine, yardımcı personelinden servis şoförüne kadar hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz' dedi.

MOLA EVİ AİLELERİN YÜKÜNÜ HAFİFLETİYOR

Mola Evi hizmetinden yararlanan Sinan Kuzucu'nun annesi Hamire Kuzucu ise uygulamanın kendileri için büyük kolaylık sağladığını belirtti. Oğlunun doğuştan Serebral Palsi hastası olduğunu söyleyen Anne Kuzucu 'Sinan'ı servisle evden alıp tekrar bırakıyorlar. Bu süre içinde dışarıdaki işlerimi halledebiliyor, evimin temizliğine zaman ayırabiliyorum. Sinan'ın orada güvende olduğunu biliyorum. Personel çok ilgili ve güler yüzlü. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun 'dedi.