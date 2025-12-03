Muğla'da Milas Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçemizin farklı alanlarında yoğun çalışmalar gerçekleştiriyor. Planlanmış çalışmalar, muhtar ve vatandaşların talepleri doğrultusunda faaliyetlerini gerçekleştiren ekipler, daha yeşil bir Milas için yoğun mesai yapıyor.

MUĞLA (İGFA) - Kent estetiğinin gelişmesinde önemli bir yere sahip olan peyzaj düzenlemelerinde, modern ve düzenli bir görünüm hedeflenirken Milas'ın her bölgesi rengarenk çiçeklerle süslenip yeşil alanları artırılıyor.

Şehrin görsel açıdan daha güzel bir görüntüye kavuşması için çalışmalar gerçekleştiren ekipler kent genelinde sorumluluğunda bulunan park, yeşil alan, orta refüjler ve kaldırımlarda bitki sağlığını güçlendirmek ve görsel bütünlüğü artırmak amacıyla çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Milas'ın tarihiyle doğasıyla eşsiz bir ilçe olduğunun altını çizerek, 'Belediye olarak kentimizin estetik bir görüntüye kavuşması için yoğun çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz gruplar halinde belirlenen iş bölümleri dahilinde hummalı faaliyetler yapıyor. Çalışmalar kapsamında şehrimizi rengarenk çiçeklerle donatıp yeşil alanlarımızı artırıyoruz. Ayrıca mevcut ağaçlarımızda da budama çalışmaları ve çim alanlarımızda kesim işlemleri yapıyoruz. Ekiplerimize yoğun ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Daha yeşil bir Milas için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek' diye konuştu.