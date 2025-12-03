Bursa Teknik Üniversitesi mezunları, BTÜ çatısı altında bir araya geldi. Tüm dönemlerden mezunları yeniden bir araya getiren programda, mezunlar hem birbirleriyle hem de BTÜ ile olan bağlarını güçlendirdi.

BURSA (İGFA) - Mimar Sinan Yerleşkesi'nde gerçekleşen mezunlar buluşmasına; BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Sinan Uyanık, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, akademisyenler ve mezunlar katıldı.

İlk kez düzenlenen buluşmanın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, BTÜ'nün mezun sayısının 7 bin 204'e ulaştığını belirtti. Bir üniversitenin marka değerini mezunlarının oluşturduğunu vurgulayan Rektör Çağlar, 'Bizler; binalar, laboratuvarlar yapabiliriz; yeni teknolojilere yatırım yapabilir, projeler geliştirebiliriz.

Ancak bir üniversitenin asıl değerini sınırların dışına taşıyan, ona itibar kazandıran, toplumdaki yerini belirleyen mezunlarıdır. Çünkü bir üniversite öğrencisiyle başlar ama mezunuyla hayata dokunur. En sürdürülebilir marka stratejisi, mezun odaklı üniversite modelidir' dedi.

REKTÖR ÇAĞLAR'DAN MEZUNLARA ÇAĞRI

BTÜ'nün ulusal ve uluslararası başarılarından bahseden Rektör Çağlar, mezunlara şu çağrıda bulundu: 'Siz yalnızca BTÜ'nün bir parçası değilsiniz; siz BTÜ'nün yaşayan yüzüsünüz. Gittiğiniz her yerde üniversitemizi temsil ediyorsunuz. Gelin BTÜ Mezunlar Ağı'nı daha da büyütelim. Birbirimize ilham verelim, birbirimizi güçlendirelim. Yeni mezunlara yol gösterelim, onlara destek olalım. Üniversitemizi sadece anılarımızla değil, katkılarımızla yaşatalım.'

'BTÜ MEZUNU OLMAK ÖMÜRLÜK AİDİYETTİR'

Kariyer Gelişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUKAGEM) Müdürü Doç. Dr. Hasan Şahin ise 'BTÜ mezunu olmak ömür boyu süren bir aidiyettir. Bugün burada sadece bir buluşma gerçekleştirmiyoruz. Bu kalabalığa baktığımda güçlü bir aile, güçlü bir gelecek ve güçlü bir üniversite görüyorum' dedi. Doç. Dr. Şahin, tescili BTÜ Kariyer Modeli hakkında da mezunlara bilgilendirmede bulundu.

Açılış konuşmalarının ardından her fakülteyi temsilen bir mezun konuşma gerçekleştirdi. Mini bilgi yarışması ve çeşitli sürprizler ile devam eden program, kampüs gezisi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.