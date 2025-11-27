Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, afetlere müdahale kapasitesini geliştirmek ve koordinasyonu artırmak amacıyla AFAD'ın yürüttüğü Hafif Seviye Akredite Programını başarıyla tamamladı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yürütmekte olduğu yangın, kaza, su altı/üstü arama kurtarma, doğada mahsur kalma, enkaz ve göçük, sel, su baskınları ve KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) olaylarına müdahale gibi kapsamlı görevlerine ek olarak, afet yönetimindeki koordinasyonu en üst seviyeye taşımak için önemli bir adım attı.

Olası bir deprem veya büyük çaplı afet durumunda koordinasyonu sağlayacak ana kurum olan AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ile daha uyumlu ve verimli çalışabilmek amacıyla, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri AFAD'ın düzenlediği Hafif Seviye Akreditasyon Programı'na katıldı.

EĞİTİMLER TAMAMLANDI, SINAV BAŞARIYLA GEÇİLDİ

Akreditasyon süreci kapsamında ilgili personel, gerekli teorik ve pratik eğitimleri titizlikle tamamladı. Sürecin son aşaması olan zorlu sınavı da başarıyla geçen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, programı resmi olarak başarıyla bitirmiş oldu.

KAYA: 'GÜÇLÜYÜZ, HAZIRIZ, BURADAYIZ'

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Müdahale ve Kentsel Arama Kurtarma Şube Müdürü Alaeddin Kaya, 'Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın afet çalışmalarına verdiği önem doğrultusunda, 520 uzman personelimizle yangın, kaza kurtarma, sel ve su baskınları dâhil her türlü sahada etkin müdahale gerçekleştiriyoruz. İlimizin ve ülkemizin güvenliği için her olaya hazırız. Bu eğitimi almamızın sebebi, 520 personelimizden 118'inin depremde arama kurtarma DAKE eğitimini tamamlamış olmasıdır. 38 kişilik ekibimizle birlikte AFAD'a hafif seviye akreditasyon sürecindeyiz. Depremlerde arama kurtarma faaliyetlerini en etkin şekilde yürütebilmek için teknolojik ekipmanlarla donatılmış durumdayız. Sismik arama ve dinleme cihazlarımızla sahadayız; güçlüyüz, hazırız, buradayız.' şeklinde konuştu.