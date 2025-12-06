TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde 10. haftanın açılış maçında Trabzonspor'a deplasmanda 92-87 mağlup oldu.

TRABZON (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 10. hafta mücadelesinde TOFAŞ, deplasmanda Trabzonspor'a konuk oldu. Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan maça Alex Perez, Hugo Besson, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, Marek Blazevic beşiyle başlayan Bursa ekibi, ilk basketini Furkan Korkmaz'ın üçlüğüyle buldu. Rakip sayılarına Hugo Besson, Alex Perez ve Furkan Korkmaz ile karşılık veren Mavi Yeşilliler, 6. dakikada Marek Blazevic ile skoru 17-12 yaptı. Hugo Besson, Yiğitcan Saybir, Alex Perez ve Lynn Kidd ile sayılar bulmaya devam eden TOFAŞ, ilk çeyreği 26-19 geride kapattı.

İkinci periyoda Özgür Cengiz ve Alex Perez'in sayılarıyla başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, Maxwell Lewis'in skor katkısıyla 13. dakikada farkı 1'e indirdi: 31-30. Rakip sayılarına yanıt Marek Blazevic ile gelse de Marcquise Reed ve Royce Hamm'ın basketleri 17. dakika sonunda farkı çift hanelere çıkardı: 46-35. Çeyrek sonunda Marek Blazevic, Yiğitcan Saybir ve Özgür Cengiz'in sayılarıyla farkı eriten TOFAŞ, soyunma odasına 46-43 geride girdi.

Üçüncü periyot karşılıklı üçlüklerle başlarken, Tony Tyler'ın üçlüğüne yanıt Hugo Besson'dan geldi. Yiğitcan Saybir ve Hugo Besson'ın sayıları skoru eşitlerken, Furkan Korkmaz'ın üçlüğü 23. dakikada TOFAŞ'ı 50-53 öne geçirdi. Furkan Korkmaz, Alex Perez, Yiğitcan Saybir ve Maxwell Lewis ile skor bulmaya devam eden Mavi Yeşilli takım, Maxwell Lewis, Yiğitcan Saybir ve Tolga Geçim'in sayıları sonrası son çeyreğe 67-67 eşitlikle girdi.

Dördüncü periyoda da Özgür Cengiz'in üçlüğüyle başlayan TOFAŞ Basketbol Takımı, 67-70 öne geçerken, Lynn Kidd'in sayılarıyla son 7 dakikaya 74-74 eşitlikle girildi. Marek Blazevic'in basketleri sonrası ev sahibi takım üst üste bulduğu sayılarla son 5 dakikaya 80-76 önde giren taraf oldu. Marek Blazevic'in sayıları sonrası Furkan Korkmaz'ın üçlüğü bitime 3.33 kala Bursa ekibini 82-83 öne geçirirken, Marek Blazevic'in basketi sonrası Trabzonspor, Marcquise Reed'in sayılarıyla bitime 1.37 kala skoru 89-85 yaptı. Furkan Korkmaz'ın serbest atış sayıları son dakika içerisinde durumu 89-87 yapsa da parkeden 92-87 mağlup ayrıldı.



Trabzon deplasmanında TOFAŞ'ta Furkan Korkmaz ve Marek Blazevic 16'şar sayıyla takımın en skorer iki ismi olurken, Özgür Cengiz; Alex Perez ve Maxwell Lewis 10'ar sayı kaydetti. Sakatlığı bulunan Joe Thomasson ile gribal enfeksiyon geçiren Isaiah Whaley maç kadrosunda yer almadı.

TOFAŞ Basketbol Takımı, ligde sıradaki maçını 13 Aralık Cumartesi günü saat 15.30'da sahasında Glint Manisa Basket ile yapacak. Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 9 Aralık Salı günü Türkiye saatiyle 20.00'de Çekya'da Bnei Penlink Herzliya ile kozlarını paylaşacak.