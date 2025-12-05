Ankara Valiliği, 28 Kasım - 4 Aralık 2025 tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda farklı suçlardan aranan 1.020 kişinin yakalandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Valiliği, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonların sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 28 Kasım-4 Aralık 2025 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre bir haftalık süreçte; 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 17 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 46 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 329 kişi, ifadeye yönelik aranan 627 kişi olmak üzere toplam bin 20 aranan şahıs yakalandı.

Valilik, operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu.