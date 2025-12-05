Ankara Valiliği, 28 Kasım - 4 Aralık 2025 tarihleri arasında emniyet ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda farklı suçlardan aranan 1.020 kişinin yakalandığını açıkladı.

'Kuru fasulye krizi' iddialarına yalanlama
'Kuru fasulye krizi' iddialarına yalanlama
İçeriği Görüntüle

ANKARA (İGFA) - Ankara Valiliği, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonların sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 28 Kasım-4 Aralık 2025 tarihleri arasında yürütülen çalışmalarda, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre bir haftalık süreçte; 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 17 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 46 kişi, 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 329 kişi, ifadeye yönelik aranan 627 kişi olmak üzere toplam bin 20 aranan şahıs yakalandı.

Valilik, operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini duyurdu.

Kaynak: RSS