Dünya Türk Birliği Genel Başkanı Nurullah Ağrı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Üç Kümbetler bölgesinde tahsisini gerçekleştirdiği, tabelası dahi asılan Türkiye-Azerbaycan Dostluk Evi ve Kardeş Kömeği Müzesinin yer tahsisini bilinmeyen bir gerekçeyle iptal etmesine sert tepki gösterdi.

ANKARA (İGFA) - Açılışı için gün sayılan Türkiye-Azerbaycan Dostluk Evi ve Kardeş Kömeği Müzesinin tahsis iptali, özellikle Azerbaycan kamuoyunda büyük şaşkınlık yarattı. 'İki devlet bir millet' anlayışının sembolü olması beklenen projenin durdurulması, Türk dünyasında da rahatsızlık oluşturdu.

Dünya Türk Birliği Genel Başkanı Nurullah Ağrı, kararın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Bu karar ayıptan da ötedir. Türklüğe yapılmış bir ihanettir. Bunu ancak soy problemi yaşayan, Türk dünyasının birlik ruhunu kavrayamayanlar kabullenebilir. Yetkilileri bu büyük yanlıştan derhal dönmeye davet ediyorum.'

Ağrı, müzenin yalnızca bir bina değil; Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ebedi kardeşliğin bir nişanesi olduğunu belirterek, verilen sözlerin tutulmamasının her iki ülkede de derin bir kırgınlık oluşturacağını ifade etti.

Kararın gerekçesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Dünya Türk Birliği'nin konuyu yakından takip ettiği öğrenildi.