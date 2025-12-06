Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle birlikte 4 bakanlıkta yeni atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnamelere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Bülent Erdem görevden alınırken yerine Personel Genel Müdür Yardımcılığı'na İsmail Aydın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Başmüfettişliği görevine Müfettiş Musa Eker, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'ne Halil İbrahim Azal, Muhasebat Genel Müdür Yardımcılığı'na Bedriye Bilgici Koçdemir, Muhasebat Genel Müdür Yardımcılığı'na Onur Güneş, Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı'na Osman Kılınçel, Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdür Yardımcılığı'na Mesut Türkay, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdür Yardımcılığı'na Mehmet Koca, Rize İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne ise Alper Avluk atandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 6'ncı Bölge Müdürü Celal Tokalak, 9'uncu Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdür Yardımcısı Hatice Özdemir ise görevden alındı.