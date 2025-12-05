Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Araklı Adalet Binası'nın açılışını gerçekleştirdi, yatırımın yargı hizmetlerine ve vatandaş memnuniyetine katkı sağlayacağını vurguladı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon'un Araklı ilçesinde yeni adalet hizmet binasının açılışı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Bakan Tunç, açılışı yapılan Araklı Adalet Binası'nın 6 bin 499 metrekare kapalı alana, bodrum, zemin ve 3 kattan, 19 hâkim ve savcı odası, 5 duruşma salonu ve 47 araçlık otoparka sahip olduğunu belirtti. Bakan Tunç, 'Güzel ilçemize değer katan adalet binamızın yargı mensuplarımıza, adalet teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.

Adalet hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla yatırımların devam edeceğini aktaran Bakan Tunç, 'Ülkemizin dört bir köşesini eserlerimizle donatacağız.' mesajını verdi.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1996960413217345763