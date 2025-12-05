Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 20. Dünya Su Kongresi'nin 2027'de İstanbul'da düzenleneceğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Fas'ta gerçekleştirilen IWRA 19. Dünya Su Kongresi'nde Türkiye'nin başkanlığı devraldığını ve uluslararası süreçte önemli bir adım attığını duyurdu.

https://twitter.com/ibrahimyumakli/status/1996961192452010113

Bakan Yumaklı, ev sahipliği yapacakları 20. Dünya Su Kongresi'nin stratejik açıdan büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak, 'Türkiye, suyun geleceğine yön verecek her türlü uluslararası platformda etkin rol oynamaya, bölgesel ve küresel çözümlere katkı sunmaya kararlılıkla devam edecek' ifadelerini kullandı.

Kongrenin, su yönetimi ve sürdürülebilir kaynak kullanımı alanında Türkiye'nin uluslararası arenadaki rolünü güçlendirecek bir platform olarak öne çıkarması bekleniyor.