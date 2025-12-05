İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'te okula giden 15 yaşındaki Berat'a çarpıp kaçan sürücünün yakalandığını duyurdu ve trafik güvenliği konusunda uyarılarda bulundu.

ANKARA (İGFA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, okula giden 15 yaşındaki Berat'a bilerek çarpıp olay yerinden kaçan A.B. isimli sürücü yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayı kınayarak, gereğinin yapıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, her ihmalin ailelere unutulmaz acılar bırakabileceğine dikkat çekerek, sürücülere 'Biraz sabretsek ne olur? Biraz beklesek ne olur?' diye seslendi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1996947278947365245

Ayrıca Bakan Yerlikaya, yeni trafik kanunu teklifinin amacını; kazaları önlemek, can kayıplarını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek trafik kültürünü geliştirmek olarak açıklarken, trafik güvenliğini yalnızca cezalarla değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü oluşturacak mekanizmalarla sağlamanın önemine vurgu yaptı. Bakan Yerlikaya, vatandaşları, trafik güvenliğini ihlal edenleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeye davet etti.