Yıldırım Belediyesi tarafından Fevziye Parkı ve Osman Efendi Yazlık Köşkü Rekonstrüksiyonu yerinde inceleme ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi tarafından Yıldırım ilçesine bir güzellik daha katacak olan 'Fevziye Parkı ve Osman Efendi Yazlık Köşkü' Rekonstrüksiyonu yerinde inceleme ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Düzenlenen toplantıda bölge ve çalışmalarla ilgili bilgi veren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, temel atma programını sıraya aldıklarında inşaatın oldukça ilerlediğini gördüklerini belirterek, bu nedenle müteahhit firmaya hızlı çalışmaları için teşekkür etti.

'Yapılan tüm bu projelerle birlikte 350 milyon TL'lik bir yatırımın üzerine birçok açılışı hamdolsun gerçekleştirdik' diyen Başkan Yılmaz, 'Bursa'mızın fethinin 700. yılı olan 2026 yaklaşırken, 700 yıllık çınar Bursa'mızın gölgesinde kadim değerlerimizi geleceğe taşıyacak yeni projeler üretmeye, temeller atmaya ve restorasyon çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Açılışlarımız inşallah Aralık ayında da sürecek' dedi.

Fevziye Parkı'nın tek başına bir proje değil; büyük bir projenin etabını oluşturduğunu belirten Başkan Yılmaz, 'Malumunuz, burası FETÖ öncesi Bursa Bölgesi Talimhanesi ve Balaban Kalesi ile birlikte kadim bir bölge. Biz de burada etap etap çalışmalar yürütüyoruz. Geçtiğimiz ay açılışını gerçekleştirdiğimiz Alev ve Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi bu çalışmaların ilk etabıydı. Bu bölgedeki ikinci etap çalışmamız ise Fevziye Parkı'dır. Burası 12.500 metrekarelik, tescilli bir alan. Havuzuyla, amfisiyle, dans pistiyle ve Osman Fevzi Efendi'nin yazlık köşküyle birlikte tescilli bir yapıyı da içinde barındıran önemli bir projedir' diye konuştu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz konuşmasında şunları kaydetti:

'Burası, Cumhuriyet sonrasında Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından yetimhane olarak kullanılan bir bölge. Dolayısıyla tarihin birçok dönemine şahitlik etmiş bir proje alanı. Biz de inşallah yapacağımız bu konstrüksiyon ve restorasyon çalışmalarıyla birlikte kadim kimliğimizi geleceğe taşıyacak önemli bir projeyi hayata geçirmiş olacağız. İnşaat çok hızlı ilerliyor. İnşallah diliyorum, önümüzdeki 2026 yılının yaz aylarında, temmuz ayında açılış kurdelesini birlikte keseriz. Bu projemizin hemen üst tarafında bulunan Hünkar Korusu'yla birlikte toplam 50 bin metrekarelik bir alan oluşturulacak. Bu bölgede seyir terasları, yeme-içme mekânları, dinlenme alanları, spor alanları ve yürüyüş yolları yer alacak. Şehrin merkezinde, şehirle iç içe ve doğayla bütünleşik bu alan, Uludağ ile şehri buluşturan çok özel bir mekân olacak. Nasıl ki Alevlatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezimiz Bursa'nın yeni bir cazibe merkezi olduysa, burası da bu kimliği çok daha güçlendirecek özel bir proje olacak.

Tüm bu projeleri yalnızca Yıldırım Belediyesi olarak tek başımıza yapmıyoruz elbette. Biz, birlik ve beraberliğin işin besmelesi olduğuna inanıyoruz. Bu çalışmalar uzun, yoğun ve hassas bir emeğin ürünü. Bu anlamda her zaman desteğini hissettiğimiz Bursa Valiliğimize; imar çalışmalarında ve kentsel dönüşüm kapsamında bölgedeki hak sahiplerinin taşınmasında bizlere destek veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza; projenin yeniden imalatında oldukça önemli katkılar sunan saygıdeğer Valimize teşekkür ediyorum. Önemli paydaşlarımızdan biri de hiç şüphesiz eski adıyla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu olan Anıtlar Kurulu'dur. Kurul Başkanımıza ve Kurul Müdürümüze de hassas ve titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Birlikte gerçekten özenli bir çalışma gerçekleştirdik ve hamdolsun bugün bu projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah burası sadece Yıldırım'ın değil, sadece Bursa'nın değil; Bursa'ya gelen tüm misafirlerimizin Bursa'yı seyredebildiği, yaşadığı, Bursa'nın lezzetlerini tadabildiği, havasını teneffüs edebildiği özel bir mekân olacak. Restoran ve Yıldırım Kafe olarak da hizmet verecek bir bölge olacak inşallah.

Projenin toplam inşai maliyeti, fiyat farklarıyla birlikte 110 milyon TL olacak. Tefrişatla birlikte toplam maliyetin yaklaşık 140 milyon TL olacağını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu bölgedeki önemli projelerimizden bir diğeri de Müsellim Köşkü olacak. Bu projeyi tamamladığımızda, hemen biraz üst tarafta bulunan Müsellim Köşkü'nün konstrüksiyon çalışmalarına başlayacağımızın müjdesini de şimdiden vermek istiyorum. Fevziye Parkımız, Osman Fevzi Efendi Yazlık Köşkümüz, Hünkar Köşkümüz ve Alevlatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezimiz başta olmak üzere tüm projelerimizin bir kez daha Bursa'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum'.