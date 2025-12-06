Adana Büyükşehir Belediyesi personeline Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi verildi

ADANA (İGFA) - Yüreğir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim, zabıtadan temizliğe, fen işlerinden park bahçe çalışmalarına kadar hizmetlerin tamamında araç kullanımının büyük önem taşıması göz ününe alınarak verildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim iş güvenliği uzmanlarınca aktarıldı.

Eğitimin amaç ve hedefleri şu şekilde açıklandı:

'Belediyelerimizin sahada yürüttüğü; temizlikten zabıtaya, fen işlerinden park-bahçeye kadar tüm hizmetlerde araç kullanımı kritik bir rol oynuyor. Bu nedenle güvenli sürüş, sadece bir beceri değil; hem personelimizin can güvenliği hem de vatandaş hizmetlerinin aksamadan sürmesi için zorunlu bir sorumluluktur. Bu nedenle Adana Büyükşehir Belediyesi personeline Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimini gerçekleştirdik. Bu eğitimle en önemli hedefimiz ekip arkadaşlarımızın güvenliğini sağlamaktır. '