Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Samsun'da gerçekleştirilen törenle 100 yeni acil yardım ambulansının filoya katıldığını açıkladı ve yıl sonuna kadar 856 yeni ambulansın daha hizmete gireceğini duyurdu.

SAMSUN (İGFA) - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Samsun'da düzenlenen 100 Yeni Ambulans Takdim Töreni'nde yaptığı konuşmada, acil sağlık hizmetlerindeki kapasitenin artırıldığını duyurdu. Bakan Memişoğlu, 3 bin 500'ü aşkın acil sağlık hizmetleri istasyonu ve 6 bin 308 kara ambulansla 81 ilde kesintisiz hizmet verdiklerini belirtti.

Yıl sonuna kadar 856 yeni ambulansın daha filoya katılması için çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Bakan Memişoğlu, 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık Modelimizle acil sağlık hizmetlerinde güçlü bir ivmeyle hareket ediyoruz' dedi. Memişoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarına işaret ederek, Belediye Başkanı Halit Doğan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmed Mus, Samsun milletvekilleri ve sürece katkı sunan herkese teşekkür etti.

Sağlık çalışanlarına da seslenen Bakan Memişoğlu, 'Samsun'daki acil sağlık hizmet kapasitemizi ciddi oranda artıracak bu yeni hamlenin hayırlı olmasını diliyor; acil sağlık çalışanlarımızın Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutluyorum. Her yerli üretim, her eğitim, her teknoloji, Türkiye'nin yarınlarına yapılmış stratejik birer yatırımdır' ifadelerini kullandı.

Yeni ambulansların hizmete girmesiyle, acil sağlık müdahalelerinin hız ve etkinliğinin artması bekleniyor.