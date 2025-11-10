Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 2025 Avrupa Biathle-Triathle-Laser Run Şampiyonası'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcusu Kerem Batur Genç, Avrupa Şampiyonu oldu.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen şampiyona, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından organize edildi. Paralimpik kategoride de yarışların yapıldığı organizasyona 20 ülkeden 640 sporcu katıldı.

KEREM TOPLAMDA 8 MADALYA KAZANDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün genç sporcusu Kerem Batur Genç, üstün performansıyla adını zirveye yazdırdı. U13 Milli Takımı kategorisinde yarışan Kerem, şampiyonayı 6 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı.

BAŞKAN ARAS: 'KEREM MUĞLA'NIN ADINI AVRUPA'DA ZİRVEYE YAZDIRDI'

Kerem Batur Genç'in Muğla'nın adını Avrupa'da zirveye yazdırdığını belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'Kerem Batur Genç'in Avrupa Şampiyonasında elde ettiği bu tarihi başarı, hem Muğla'mız hem de ülkemiz adına büyük bir onurdur. Genç yaşına rağmen gösterdiği azim, disiplin ve kararlılık; geleceğin başarılı sporcularının Muğla'dan yetiştiğinin en güzel göstergesidir. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcularımıza her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Kerem'i, ailesini ve antrenörlerini bu büyük başarıdan dolayı yürekten kutluyorum.' dedi.