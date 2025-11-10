Kocaeli Kağıtspor'un milli judocusu, İslami Dayanışma Oyunları'nda ülkemize judo branşındaki ilk altını kazandırdı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Kağıtspor'un milli judocusu, İslami Dayanışma Oyunları'nda ülkemize judo branşındaki ilk altını kazandırdı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda mindere çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un milli judocusu Tuğçe Beder, finalde karşılaştığı Azerbaycanlı rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

ALKIŞLAR TUĞÇE BEDER'E

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un başarılı judocusu Tuğçe Beder, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6.İslami Dayanışma Oyunları'nda büyük bir başarıya imza attı. 25 yaşındaki milli sporcu, 48 kilogram kategorisinde mücadele verdiği turnuvada rakiplerini birer birer yenerek finale yükseldi. Finalde Azerbaycanlı Konul Alıyeva ile karşılaşan Tuğçe Beder, 'ippon' (elde edilebilecek en yüksek skor) ile rakibini saf dışı bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

JUDO BRANŞINDA İLK ALTIN MADALYA

İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin sporcularını buluşturan İslami Dayanışma Oyunları, dört yılda bir düzenleniyor. Bu yıl Riyad'ın ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda yüzlerce sporcu farklı branşlarda ülkelerini temsil ediyor. Ay yıldızlı forma altında rakiplerine minderi dar eden Kağıtsporlu Tuğçe Beder, judo branşında ülkemize ilk altın madalyayı kazandırma başarısı gösterdi.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, altın madalya kazanan Tuğçe Beder'i sosyal medya hesabından tebrik etti. Bakan Bak paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 'Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran Tuğçe Beder'i yürekten tebrik ediyorum.'