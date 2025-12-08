Samsun'da düzenlenen 2025 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yoğun katılımla tamamlandı.

MUĞLA (İGFA) - İlkadım Okçuluk Tesisleri'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda 49 ilden 136 kulüp ve 412'si kadın olmak üzere toplam 839 sporcu mücadele etti.

Hazal Burun, Songül Lök ve Tanem Topuz'dan oluşan Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün Makaralı Yay Kız Takımı, turnuvada sergilediği üstün performansla Türkiye ikinciliğini elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Sporcuların bu derecesi, Muğla adına büyük bir gurur kaynağı oldu ve kulübün okçuluk branşındaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.

Takım sporcuları, zorlu rakipleri karşısında gösterdikleri mücadele, istikrarlı atış performansları ve disiplinli hazırlık süreçlerinin bir sonucu olarak kürsüye çıkmaya hak kazandı.

ANTRENÖR EJDER SÖZEN 'BAŞKANIMIZIN DESTEĞİ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ'

Muğla Büyükşehir Belediyesi Okçuluk Takımı Antrenörü Ejder Sözen, Samsun'da düzenlenen 2025 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda elde edilen ikincilik derecesinin önemli olduğunu söyledi. Antrenör Sözen, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın spora ve sporculara verdiği destek başarılarımızın temelini oluşturuyor. Başkanımız Ahmet Aras'ın bizlere verdiği destekle okçularımız başarıdan başarıya koşuyor. Samsun'da düzenlenen 2025 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Makaralı Yay Kız Takımımız Türkiye ikincisi olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bundan sonraki turnuvalarda da Muğla'ya yeni gururlar yaşatacaklarına inandığını belirtti.

ÖZPOYRAZ 'BAŞKANIMIZIN DESTEĞİYLE ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ'

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Özpoyraz, 'Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın spora ve sporculara verdiği değerli desteklerle çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye ikincisi olan sporcularımızı ve antrenörümüzü kutluyorum. Okçuluk branşı başta olmak üzere gençlere yönelik spor yatırımlarımız devam edecek' dedi.