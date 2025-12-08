TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) D Grubu 5. hafta maçında İsrail temsilcisi Bnei Penlink Herzliya ile karşı karşıya gelecek.

BURSA (İGFA) - FIBA organizasyonu Basketball Champions League D Grubu 5. hafta karşılaşmasında TOFAŞ, İsrail temsilcisi Bnei Penlink Herzliya ile karşı karşıya gelecek. Grubuna Bnei Penlink Herzliya ve Trapani Shark galibiyetleriyle başlayan ardından La Laguna Tenerife'ye iki kez mağlup olan Bursa ekibi, İsrail temsilciyle oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırmak isterken; play-inn eleme turuna saha avantajıyla girmeyi hedefleyen Mavi Yeşilliler, Herzliya ile oynadığı ilk maçta rakibini 90-86 mağlup etmişti.

9 Aralık Salı günü Çekya'nın Opava şehrindeki Víceúčelová Hala Opava salonunda oynanacak D Grubu 5. hafta karşılaşması Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak karşılaşmayı Litvanya'dan Gvidas Gedvilas; Macaristan'dan Peter Praksch ve Fransa'dan Valentin Oliot hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı, bu maçın ardından Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda son maçını 16 Aralık Salı günü sahasında İtalyan temsilcisi Trapani Shark ile oynayacak. Mavi Yeşilli takım, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 13 Aralık Cumartesi günü saat 15.30'da evinde Glint Manisa Basket ile kozlarını paylaşacak.