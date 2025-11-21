Bursa'da Mudanya Belediyesi iştiraki Tarım AŞ ve tarımsal kooperatiflerin ortaklığıyla kurulan Mudanya İmece Çepni Zeytinyağı Fabrikası hizmete girdi. Günlük 80 ton kapasiteli tesis, üreticiyi destekleyen 'Mudanya Modeli'nin de ilk örneği oldu.

BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi iştiraki TARIM AŞ ile 8 köyün tarımsal kalkınma kooperatifinin ortaklığında kurulan Mudanya İmece AŞ'nin projelendirdiği zeytinyağı fabrikası, Çepni Mahallesi'nde görkemli bir törenle açıldı.

Günlük 80 ton zeytin işleme kapasitesine sahip modern tesis, harap durumdaki eski bir binanın yerine inşa edilerek yeniden üretime kazandırıldı.

Açılış törenine CHP Parti Meclis Üyesi Saniye Barut, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, devlet eski bakanı Turhan Tayan, Marmarabirlik Başkanı Ali Yıldız, geçmiş dönem milletvekilleri, muhtarlar, kooperatif başkanları ve yüzlerce üretici katıldı.

'TÜRKİYE'DE İLK ÖRNEKLERDEN BİRİ'

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, fabrikanın zeytinin kimlik, kültür ve alın teri olduğunu vurgulayarak, bu tesis, ilçemizde kamu eliyle kurulan ilk zeytinyağı üretim yapısı olduğunu söyledi. 'İlçe belediyeleri arasında bu ölçek ve teknik standartta bir tesis Türkiye'de ilk örneklerden biridir' diyen Başkan Dalgıç, 'Dünyanın en kıymetli zeytinleri Mudanya'da yetişiyor. Görevimiz bu değeri korumak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır' diye konuştu.

Başkan Dalgıç, fabrikanın klasik belediye şirketi anlayışının çok ötesinde olduğunu belirterek 'İmece Modeli'ni şöyle anlattı:

'Bu model, kooperatiflerin bağımsızlığını korurken kamusal gücü üretici lehine devreye sokuyor. Başka bir yerde birebir örneği yok. Amacımız özel sektörle yarışmak değil; üreticinin zor gününde güvence olmak, piyasadaki ani fiyat düşüşlerine karşı koruyucu mekanizma kurmaktır. Mudanya Modeli'nin ilk adımını bugün attık.'

BOZBEY: 'BİRLİKTE ÜRETMENİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ'

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise, Mudanya'nın bereketini büyütecek, toprağın kıymetini artıracak dayanışmanın gücüyle ortaya çıkan örnek bir adım olduğunu ifade etti. Bozbey, birlikte üretmenin ve başarmanın karşılığı olan bu tesisin diğer ilçelere de ilham olacağını söyledi.

Mudanya İmece Tarım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Yıldız, oluşumun 'Kooperatifler Yılı'ndan ilhamla kurulduğunu belirtirken, Çepni Mahalle Muhtarı Göksel Mete ise, sınırlarında kurulan tesisteki üretimin önemine dikkati çekti.

Kurdele kesimi sonrasında katılımcılar, tesisi gezerek, ilk sıkımı yapılan zeytinyağlarının tadımını yaptı.