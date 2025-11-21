Ağrı Belediyesi, Alpaslan Mahallesi'nde 5 taşınmazını toplam yaklaşık 7 milyon TL muhammen bedelle ayrı ayrı satışa çıkarıyor. Satış gerekçesi ve hedef projeler belirsizliğini korurken, kamuoyunda büyük tepki oluştu.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı'da belediyeye ait taşınmazların satışı tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Belediye yönetimi Hazal Aras ve Mehmet Akkuş, Alpaslan Mahallesi'ndeki 5 arsa için ihale kararı aldı.

Toplam muhammen bedeli yaklaşık 7 milyon TL olan arsaların satış ihalesi 28 Kasım 2025 tarihinde yapılacak.

Ağrı kamuoyunda, belediyenin gelirlerinin son yıllarda rekor seviyeye ulaştığı ve ciddi bir mali kriz yaşanmadığı bilinirken, bu satış kararı tepkiyle karşılandı.

Özellikle önceki belediye yönetimlerinin mülklere dokunmaması hatırlatılırken, Aras-Akkuş yönetiminin son iki yılda Sanat Çarşısı ve Belediye Sineması gibi taşınmazları da gündeme getirdiği ifade ediliyor.

Vatandaşlar, satışların hangi projeye veya hizmete kaynak sağlamak için yapıldığını sorgularken, 'Gelir rekor kırarken, belediyenin mallarını satma ihtiyacı nereden çıktı? Bugün arsa satarsanız yarın hangi belediye hizmet yapacak? Hangi kamu binası nereye kurulacak? Belediye elindeki arazileri tüketirse Ağrı'nın geleceği ne olacak?' sorularını da yöneltti.

Yerel halk ve sivil toplum temsilcileri, satış sürecinin şeffaf şekilde açıklanmasını, gerekçelerin kamuoyuna sunulmasını ve sürecin yargı denetimine açılmasını talep etti.

Belediye yönetimi ise, şu ana kadar satışların durdurulup durdurulmayacağı ve kamuoyuna açıklama yapıp yapmayacağı konusunda henüz bir açıklama yapmadı