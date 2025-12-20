Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenleme, muhafaza ücretlerinin hesaplanmasından avans uygulamasına kadar birçok başlıkta değişiklik içeriyor.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği Ücret Tarifesi, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarife ile icra dairelerince muhafaza altına alınan ve lisanslı yediemin depoları ile özel depo ve garajlarda saklanan mallar için alınacak ücretler düzenlendi.

Buna göre, lisanslı yediemin depolarında muhafaza edilen mahcuz malların muhafaza ücreti ile çilingir, çekici ve nakliye hizmetlerine ilişkin bedeller ücret tablosu esas alınarak hesaplanacak. Lisanslı yediemin deposu bulunmayan yerlerde ise muhafaza ücretleri, tabloda yer alan bedellerin yüzde 80'i üzerinden belirlenecek.

Tarifede, 6 aydan sonraki muhafaza süresi için ücretlerin yarı oranında uygulanacağı, muhafaza ücretinin başlangıç tarihinin ise malın depoya teslim edildiği gün olacağı hükme bağlandı. Özellik arz eden mallar için ücret, piyasa koşulları dikkate alınarak icra dairesince takdir edilecek.

ÜCRETE ÜST SINIR GETİRİLDİ

Düzenlemeyle birlikte muhafaza ücretlerine üst sınır da getirildi. Buna göre, muhafaza süresi sonunda hesaplanan ücret, mahcuz malın muhammen bedelinin yüzde 30'unu geçemeyecek. Muhammen bedelin 60 bin TL'yi aşması halinde ise aşan kısım için ücret oranı yüzde 20 ile sınırlandırıldı.

İcra ve iflas dairelerinin muhafaza avansını alacaklıdan peşin olarak tahsil edeceği belirtilirken, avans hesaplamasında en az üç aylık muhafaza giderinin dikkate alınacağı düzenlendi. Avansın yetersiz kalması durumunda, alacaklıya ek süre verilebilecek.

Yayımlanan ücret tarifesi, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.