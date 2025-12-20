Bursa Emniyet Müdürlüğü, 21 Aralık Pazar günü düzenlenecek 90. Büyük Atatürk Koşusu nedeniyle kent merkezindeki birçok cadde ve sokağın sabah saatlerinden itibaren araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

BURSA (İGFA) - Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 21 Aralık 2025 Pazar günü saat 08.45-11.00 arasında gerçekleştirilecek 90. Büyük Atatürk Koşusu nedeniyle bazı ana güzergâhlar trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda, saat 08.00'den etkinlik bitimine kadar; İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi önü, 1. Murat Caddesi, Hamam Caddesi, Çekirge Kavşağı, Çekirge Caddesi, Altıparmak Caddesi, Cemal Nadir Caddesi, Çakır Hamam Kavşağı, Atatürk Caddesi ve Heykel arasında kalan güzergâhlar ile bu yollara bağlantılı tüm cadde ve sokaklarda araç trafiğine izin verilmeyecek.

Yetkililer, sürücülerin trafik görevlileri ve yönlendirme işaretlerine uymalarını, belirtilen saatlerde toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini istedi.