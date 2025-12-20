Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre bugün, Ege ve Akdeniz'in güneybatısı ile Kırklareli kıyıları sağanak yağışlı olacak. Muğla çevresi içinse gece saatlerinden kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarına dikkat.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 Aralık Cumartesi gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan tahminlere göre yurdun batı ve güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Akdeniz'in güneybatı kesimleri ile Kırklareli kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edildi.

Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edildiği bugün, rüzgarın ise genellikle güney ve doğulu, yurdun kuzeybatı ve güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MUĞLA ÇEVRELERİNE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI!

Bu arada günlük hava raporuna göre, yağışların Muğla çevrelerinde gece saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olması beklenirken, kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis olabileceği duyuruldu.

Meteoroloji yerel kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.