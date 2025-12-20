Kocaeli'de İzmit Belediyesi, zabıta denetimlerinde teknolojik bir adım atarak zabıta personeline yaka kamerası uygulamasını hayata geçirdi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, zabıta ekiplerine yaka kamerası uygulamasını başlattı. KVKK kurallarına uygun şekilde yürütülen uygulama kapsamında sahada görev yapan zabıtaların çevre, asayiş ve gıda denetimleri sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınacak. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yeni sistemle ilgili açıklamalarda bulundu.

65 ADET YAKA KAMERASI ALINDI

Başkan Kaplan Hürriyet, denetimi daha teknolojik, kayıt altında ve KVKK kurallarına uygun bir şekilde yapmak adına zabıtalarımızda yaka kamerası uygulaması başlattıklarını belirterek, bu kapsamda 65 tane yaka kamerası aldıklarını söyledi. 'Sahada dolaşan zabıta personellerimizin çevre, asayiş ve gıda denetimlerinde yaptıkları işlemler kayıt altında olacak' diyen Başkan Kaplan Hürriyet, 'Görüntü ve ses kaydı aldığımız da kameranın üzerinde yazıyor. Çevre denetimleriyle alakalı bir tespitte kontrolsüz atık veya çöp çıkartıldığına dair ses ve görüntü kaydı üzerinden ceza uygulayabiliyoruz. Hem vatandaş, hem personel hem de çevre denetimi yapıyoruz. Kameraları yapay zeka sistemi ile destekliyoruz. Kaynakları doğru kullanarak en etkin, hızlı ve teknolojik işler yapmaya çalışıyoruz. Kimseye tuzak kurmuyoruz. Toplum kurallarını doğru uygulamaya çalışıyoruz. İnsanlarımız temiz ve düzenli bir çevrede yaşasın istiyoruz' diye konuştu.

Bu arada İzmit Belediyesi Zabıta Müdürü Ümit Fındık ise, arkadaşlarının mesaiye başladığı andan itibaren kameralarla kayıt aldıklarını belirterek, yedeklenen görüntülerden inceleme yapıldığını, daha sonra geri dönüş sağlandığını söyledi.