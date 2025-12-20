Melikgazi Belediyesi, Kayseri'deki birçok ilçe belediyelerini, bazı il müdürlüklerini ve bazı kamu kurumlarını kapsayan geniş çaplı bir Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi düzenledi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, personelin bilgi ve becerilerinin güçlendirilmesi ile kurumsal başarıya önem verdiklerini belirterek, benzer eğitimlerin belirli periyotlarla devam edeceğini ifade etti.

Eğitimde EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) hakkında ve elektronik kamu alımları ile ilgili detaylı bilgiler paylaşılarak, ihale dokümanının hazırlanması, tekliflerin oluşturulması ve sunulması, tekliflerin değerlendirilmesi, sözleşmelerin imzalanması ve uygulanması, elektronik eksiltme üzerine eğitim verildi.

Melikgazi Belediyesi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen eğitimi veren Kamu İhale Kurumu Grup Başkanı Çiğdem Gökçe, 18.05.2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği'ni ve Kamu İhale Kanunu'nun genel hükümleri, ihale dokümanı, doküman ve şikâyet başvuruları, ihale komisyonu çalışma usul ve esasları, ihalelerde istenecek kriterlere ilişkin kanunda yer alan kurallar, ihale usulleri, doğrudan temin alımları, elektronik ihale ve 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni yönetmelik hakkında katılımcılara 2 gün boyunca ayrıntılı bilgi verdi. Ayrıca Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun uygulama ilkeleri hakkında da ayrıntılı bilgilendirme yapıldı.

Bu eğitimlerin ilgili personelin konuya ilişkin bilgilerini pekiştirmesi açısından önemli olduğu da belirtildi.