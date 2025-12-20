UKAB Genel Başkanı Hüseyin Hakkı Kahveci, Kahramanmaraş Göksun'daki 4,2'lik depremin ardından Gaziantep ve çevre iller için gecikmiş deprem hazırlıklarına dikkat çekerek yerel yönetimlere acil çağrıda bulundu.

ANKARA (İGFA) - Ulusal Kurtuluş ve And Birliği Partisi (UKAB) Genel Başkanı Hüseyin Hakkı Kahveci, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde dün meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremin ardından yazılı bir açıklama yaptı. Kahveci, 6 Şubat depremlerinde kırılmayan fay segmentlerine işaret ederek, bölgedeki sismik stresin sürdüğünü vurguladı.

Gaziantep'in büyük bir felaketten 'şans eseri' kurtulduğunu belirten Kahveci, 'Şans ne devlet aklıdır ne de afet yönetimi stratejisidir' sözleriyle rehavet uyarısında bulundu.

Bilim insanlarının uyarılarının görmezden gelindiğini ifade eden Kahveci, 'Bugün tartışmamız gereken 'deprem olur mu?' değil, 'neden hâlâ hazırlıksızız?' sorusudur' dedi.

Kahveci, başta Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm yerel yönetimlere şu başlıklarda ivedi adım çağrısı yaparak, kent genelindeki bina envanterinin şeffaf biçimde açıklanması, 2000 yılı öncesi yapıların acil risk analizine alınması, riskli yapılar için takvimlendirilmiş zorunlu kentsel dönüşüm planlarının ilan edilmesi, deprem hazırlığının siyasi tartışmalardan çıkarılarak devlet politikası haline getirilmesini istedi.

Yazılı açıklamasında Kahveci, 'Bu bir siyaset değil, milli sorumluluk meselesidir' diyen Kahveci, olası bir felaket sonrası yapılacak açıklamaların hiçbir anlamı olmayacağını vurguladı. Kahveci, 'Gaziantep bir kez daha kaderine terk edilemez. Deprem gelmeden harekete geçmek zorundayız' ifadelerini kullandı.