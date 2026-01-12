Bursa'nın Mudanya ilçesinde Alevi vatandaşların uzun süredir beklediği Cemevi projesi için önemli bir gelişme yaşandı. Mudanya Belediyesi ile Alevi Kültür Dernekleri Genel Merkezi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Cemevi'nin 2026 yılı içinde hizmete açılması planlanıyor.

BURSA (İGFA) - Mudanya'nın Halitpaşa Mahallesi'nde imar planında 'Cemevi ve İbadet Alanı' olarak ayrılan alanda hayata geçirilecek proje için düzenlenen protokol törenine Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz, Alevi Kültür Dernekleri Mudanya Şube Başkanı Saniye Akaltun, Ataevler Cemevi Başkanı Hüseyin Kalkan ve dernek yöneticileri katıldı.

Törende konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Cemevi'nin ilçede önemli bir ihtiyaca karşılık geldiğini belirterek, 'Bu projeyi belediyemiz ve derneklerimizle iş birliği içinde, mevzuat ve ruhsat süreçlerine uygun şekilde hayata geçireceğiz. 2026 yılı içinde tamamlayarak Mudanya'ya kazandırmayı hedefliyoruz. Cemevi yalnızca bir ibadet alanı değil; kültür, dayanışma ve eğitim faaliyetlerine de ev sahipliği yapacak' dedi.

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengünlü Yılmaz ise Cemevi'nin Mudanya'da uzun süredir toplumsal bir beklenti olduğunu vurgulayarak, 'İmzalanan protokolle bu beklentinin karşılanması adına önemli bir adım atıldı. Projenin ilçemize ve Alevi toplumuna hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Protokol kapsamında çalışmaların kısa süre içinde başlaması ve Cemevi'nin 2026 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.