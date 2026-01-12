Yapay zekâ destekli perakende yazılım teknolojileri geliştiren REM People, 2025 yılını birçok alanda hayata geçirdiği stratejik hamlelerle taçlandırdı. Malta'da kurulacak yeni ofisi, devlet destekli teşvik programına kabulü ve güçlenen kurumsal yapısıyla şirket, küresel ölçekte sürdürülebilir ve ölçeklenebilir büyüme vizyonunu daha da ileriye taşıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Avrupa büyüme stratejisi kapsamında önemli bir eşiği geride bırakan REM People, Malta Hükümeti Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen özel bir teşvik programına kabul edildi. Bu kapsamda şirket, Avrupa genelindeki büyüme ve genişleme operasyonlarını Malta üzerinden yönetme kararı aldı. Söz konusu süreç, Aralık 2025 itibarıyla başarıyla tamamlandı.

2024 yılı başında başlatılan çalışmalar sonucunda REM People'ın Malta'ya giriş süreci; pazar araştırması, doğru pazar konumlandırması, uygun teşvik programlarının değerlendirilmesi, şirket kuruluşu ve büyüme stratejilerinin yapılandırılması adımlarını kapsayan bütüncül bir yaklaşımla yürütüldü. Malta ofisi, REM People'ın Avrupa'daki operasyonel ve stratejik merkezi olarak konumlandırıldı.

EMEA BÖLGESİNDE GÜÇLÜ FİNANSAL PERFORMANS VE BÜYÜME HEDEFLERİ

2015 yılında kurulan REM People; İstanbul, Dubai, Londra, Cidde, Kahire ve Malta'daki bölge ofisleri aracılığıyla bugün 40'tan fazla ülkede 70'in üzerinde global müşteriye hizmet veriyor. Şirket, EMEA bölgesinde faaliyet gösterdiği niş dikeyde güçlü pazar konumunu sürdürürken, istikrarlı büyüme performansıyla dikkat çekiyor.

REM People, grup şirketleriyle birlikte önümüzdeki dönemde bu ivmeyi daha da artırmayı hedefliyor. Şirket, 2026 yılı itibarıyla 22 milyon ABD doları ciroya ulaşmayı hedefleyen büyüme planını; teknoloji yatırımları, uluslararası genişleme ve ürün portföyünün güçlendirilmesi üzerine inşa ediyor.

ÜST YÖNETİMDE STRATEJİK GÜÇLENME

REM People, küresel büyüme hedefleri doğrultusunda üst yönetim kadrosunu da güçlendirdi.

Bu kapsamda: Ali Dedei, Ticari Strateji ve Büyüme Kıdemli Direktörü görevinden Ticari Strateji ve Büyüme Başkanı (Chief Commercial Officer - CCO) pozisyonuna terfi etti.

Barbaros Şengüler, Pazarlama Direktörlüğü görevinden Pazarlama Başkanı (Chief Marketing Officer - CMO) pozisyonuna yükseltildi.

Yasin Sunter, REM People bünyesine Chief Financial Officer (CFO) olarak katıldı.

Gerçekleştirilen bu atamalar, şirketin finansal yönetim kapasitesini, ticari ölçeklenme kabiliyetini ve küresel marka yapılanmasını stratejik olarak güçlendiriyor.

AVRUPA'DAN KÜRESELE UZANAN BÜYÜME YOLCULUĞU

Malta'daki yeni yapılanma, devlet destekli büyüme modeli ve güçlenen üst yönetim kadrosuyla birlikte REM People, Avrupa'dan küresele uzanan büyüme stratejisinde yeni bir döneme işaret ediyor. Şirket, yapay zekâ destekli perakende yazılım çözümleriyle uluslararası pazarlardaki varlığını derinleştirerek, küresel ölçekte sürdürülebilir değer yaratmayı ve uzun vadeli büyüme hedeflerine kararlılıkla ilerlemeyi amaçlıyor.