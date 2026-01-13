Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'na Ertan Abdulazizoğlu yeniden seçildi. Yoğun katılımlı 28. Olağan Genel Kurul'da, esnaflar vefa da gösterilerek onurlandırıldı.

BURSA (İGFA) - Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı'nı 2022 yılından bu yana sürdüren Ertan Abdulazizoğlu, tek aday olarak girdiği seçimde katılımcı esnafın yoğun desteğiyle 4 yıllığına yeniden başkan seçildi. Odanın 28. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Montania Hotel'de yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Genel kurula Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, çevre ilçe oda başkanları, çok sayıda esnaf temsilcisi, siyasi parti ve sivil toplum temsilcileri ile Bursa Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Tahammül İlhan katıldı.

ESNAFLARA AHDE VEFA

Divan Başkanlığı'nı BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit'in üstlendiği genel kurulda esnaflara vefa örneği de gösterildi.

Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın önerisiyle 2024 yılında Bursa Ahisi seçilen Ceylan Çetin'e, ahilik kültürüne ve esnaf dayanışmasına katkılarından dolayı Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi tarafından plaket takdim edildi. Ayrıca, odaya 41 yıldır kayıtlı olan esnaflar da '41 kere maşallah' denilerek plaketle ödüllendirildi.

ABDULAZİZOĞLU'NUN A TAKIMI

Yapılan seçimlerde Ertan Abdulazizoğlu başkanlığındaki yeni yönetimde; Esat Demircan, Cevat Demirci, Hasan Devecioğlu, Halil İbrahim Uğur, Hüseyin Aydın, Belgin Adıyaman, Ferdi Dişlon, Ünal Er, İsmail Aydoğan ve Mesut Uçar görev aldı.

Denetleme Kurulu ise Erdoğan Tekin, Gülşen Ersezen ve Haydar Gürsoy'dan oluştu.

Seçim sonrası konuşan Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ertan Abdulazizoğlu, tek adaylı genel kurul olmasına rağmen kendilerine destek veren esnaflara teşekkür etti. Yeni döneme ilişkin hedeflerini de paylaşan Abdulazizoğlu, öncelikli hedefimiz odamıza kendi mülkünü kazandırmak ve Mudanya içindeki sanayi sitelerinin ilçe dışına taşınmasına yönelik çalışmaları sonuçlandırmak olduğunu söyledi.