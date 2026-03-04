Edirne'de Keşan Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği (KEDAK), 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında vatandaşları afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmaya çağırdı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - KEDAK Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yumuşak, Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer aldığını hatırlatarak, afet bilincinin hayatî önem taşıdığını vurguladı. Yumuşak, 'Depremi engellemek mümkün değildir; ancak doğru planlama, sağlam yapılaşma, etkin eğitim ve güçlü organizasyon ile can kayıplarını en aza indirmek mümkündür' ifadelerini kullandı.

Açıklamada, afetlere hazırlığın yalnızca arama kurtarma ekiplerinin değil, toplumun tüm kesimlerinin sorumluluğu olduğu belirtildi. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depreminin, afet bilincinin önemini bir kez daha gösterdiği hatırlatıldı ve dayanışma ile gönüllülük ruhunun değerine dikkat çekildi.

VATANDAŞLARA ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

Tüm vatandaşları afetlere karşı bilinçli olmaya ve eğitim çalışmalarına katılmaya davet eden KEDAK, deprem ve diğer afetlere hazırlık için vatandaşlara şu önerilerde bulundu:

Aile Afet ve Acil Durum Planı hazırlanmalı,

Ev ve iş yerlerinde sabitlenmemiş eşyalar güvenli hale getirilmeli,

Acil Durum Çantası hazır bulundurulmalı,

Toplanma alanları önceden öğrenilmeli,

Temel afet farkındalık eğitimlerine katılım sağlanmalı.