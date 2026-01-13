İzmit Belediyesi tarafından yürütülen Engelsiz Ebeveyn Akademisi'nin dokuzuncu haftasında ailelere dijital farkındalık, güvenli internet kullanımı ve siber suçlara karşı alınması gereken önlemler anlatıldı

KOCAELİ (İGFA) - Engelli bireylerin ailelerini güçlendirmeyi ve yaşam süreçlerinde destek olmayı amaçlayan Engelsiz Ebeveyn Akademisi, dokuzuncu hafta eğitimini dijital farkındalık ve güvenli teknoloji kullanımı temasıyla gerçekleştirdi. Cumhuriyet Yaşam Merkezi'nde düzenlenen oturumda, ailelere dijital ortamlarda karşılaşılabilecek riskler ve bu risklerden korunma yöntemleri hakkında önemli bilgiler aktarıldı.

Dokuzuncu oturuma; İzmit Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğünden Bilgisayar Yüksek Mühendisi ve Öğretim Görevlisi Aslıhan Şahan ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Birimi'nden Polis Memuru Mehmet Sargın katılım sağladı. Alanında uzman konuşmacılar, dijitalleşmenin günlük yaşama etkileri ile çocuklar ve özel gereksinimli bireylerin dijital ortamlarda güvenliğinin nasıl sağlanabileceğine dair aileleri bilgilendirdi.

YOL GÖSTERİCİ BİLGİLER

Eğitim kapsamında; güvenli internet kullanımı, kişisel verilerin korunması, sosyal medya bilinçlendirmesi, siber zorbalık ve dijital dolandırıcılık gibi başlıklar ele alındı. Gerçek yaşamdan örneklerle yapılan anlatımlar, katılımcıların konuyu daha iyi kavramasına katkı sundu. Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği oturumda, dijital ortamda karşılaşılabilecek olumsuz durumlarda izlenmesi gereken adımlar, ebeveyn denetiminin önemi ve siber suçlarla ilgili başvuru süreçleri hakkında yol gösterici bilgiler paylaşıldı. Katılımcıların soruları uzmanlar tarafından detaylı şekilde yanıtlandı.

Her hafta farklı uzmanların katkılarıyla sürdürülen Engelsiz Ebeveyn Akademisi, ailelere çok yönlü bir rehberlik sunmaya devam ediyor. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi, Kocaeli Barosu, Kocaeli Tabipler Odası ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle yürütülen Engelsiz Ebeveyn Akademisi, toplam 12 hafta boyunca devam edecek. İzmit Belediyesi, eğitimler aracılığıyla kapsayıcı, bilinçli ve güvenli bir toplum yapısının güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.