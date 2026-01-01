Mudanya, 2026'ya Mütareke Meydanı'nda binlerce kişinin katıldığı konser ve etkinliklerle girdi. İki hafta süren Yeni Yıl Pazarı ve yılbaşı programları, kenti Bursa'nın kutlama merkezlerinden biri haline getirdi.

BURSA (İGFA) - Mudanya, 2026'yı Mütareke Meydanı'nda düzenlenen coşkulu programlarla karşıladı. Yılın son gecesinde DJ Mister and Missus performansı ile SATTAS grubunun konseri, meydana akın eden binlerce Mudanyalıyı bir araya getirdi. Soğuk havaya rağmen alanı dolduran kalabalık, geri sayımı hep birlikte yaparak yeni yıla girdi.

Mudanya Belediyesi'nin yılbaşı etkinlikleri yalnızca 31 Aralık gecesiyle sınırlı kalmadı. İsmet İnönü Parkı ve Uğur Mumcu Kültür Merkezi çevresinde kurulan Yeni Yıl Pazarı, iki hafta boyunca el emeği ürün stantları, sokak lezzetleri, atölyeler ve konserlere ev sahipliği yaptı. Günler süren etkinlikler, farklı yaş ve kesimlerden yurttaşları buluşturdu. Final ise 31 Aralık gecesi Mütareke Meydanı'ndaki konserle yapıldı.

Yeni yılı Mudanyalılar ve ailesiyle birlikte meydanda karşılayan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, 2026'nın emeğin ve ortak aklın güçlendiği bir yıl olması temennisinde bulundu. '2025 zor bir yıldı ama bize yan yana durmanın önemini öğretti. Hayal kurmaktan vazgeçmeyen, birlikte düşünen ve üreten bir Mudanya için çalışmaya devam edeceğiz' diyen Dalgıç, tüm yurttaşların yeni yılını kutladı.

Bursa genelinde dikkat çeken etkinliklerden biri olan Yeni Yıl Pazarı'na katılan ziyaretçiler organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirirken, stant açan üretici dernekleri de dayanışma ve birlikte üretmenin önemine vurgu yaptı. Mudanya'da yeni yıl kutlamaları, yoğun katılım ve çok günlü programlarla sona erdi.