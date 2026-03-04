Artvin Valisi Turan Ergün, Hopa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Valisi Turan Ergün, Hopa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret etti.

Vali Ergün beraberindeki ilçe kaymakamı Abdullah Arslantürk, İl Genel Meclis Başkanı Hakan Makar ile ziyaret ettiği kooperatif bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Daha sonra Hopa ilçe merkezindeki esnafları da ziyaret eden Ergün, esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar dileyerek, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni etti.