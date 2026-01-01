Kayseri Talas Belediyesi'nin çevre, sıfır atık ve sürdürülebilirlik alanındaki vizyoner yaklaşımı, uluslararası bir başarıyla taçlandı.

KAYSERİ (İGFA) - Osman-Neyire Akgöz İmam Hatip Ortaokulu (İHO), Avrupa Birliği'nin en prestijli programlarından biri olan Horizon Europe kapsamında finanse edilen ProBleu çağrısında yüzlerce başvuru arasından sıyrılarak önemli bir başarıya imza attı. Okul, Türkiye'yi temsil eden iki eğitim kurumundan biri olarak seçilirken, 'Aqua Detectives: Tracking Lost Drops in Our School (AQUA-DROP)' projesiyle su okuryazarlığında örnek bir model ortaya koyuyor.

BİLİMSEL REHBERLİKTE TALAS BELEDİYESİ ÖN PLANDA

Beş ay sürecek proje kapsamında, Kayserili ortaokul öğrencilerinin su okuryazarlığının artırılması, su tasarrufu bilincinin kalıcı hale getirilmesi ve tek kullanımlık plastik tüketiminin azaltılması hedefleniyor. Bu süreçte Talas Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, projenin en güçlü paydaşlarından biri olarak öne çıkıyor.

Talas Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nde görev yapan Çevre Yüksek Mühendisi Muhammed Arslantaş, öğrencilere ve velilere bilimsel rehberlik sunarak teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürüyor. Arslantaş, suyun yaşamsal önemi ve yerel su kaynakları hakkında kapsamlı bilgiler verirken, Talas Belediyesi'nin Su Ayak İzi Programı üzerinden ölçüm yöntemlerini anlatarak öğrencilerin kendi tüketim alışkanlıklarını analiz etmelerine rehberlik ediyor. Ayrıca tek kullanımlık plastiklerin azaltılması konusunda da farkındalık çalışmaları yürütülüyor.

SOMUT HEDEF: OKULDA EN AZ YÜZDE 15 SU TASARRUFU

Proje kapsamında okulda 6 hafta boyunca haftalık sayaç ölçümleri yapılırken, 8 hafta süresince Google Forms üzerinden detaylı tüketim analizleri titizlikle sürdürülüyor. Bu bilimsel ve veri temelli çalışmalarla okul genelinde en az yüzde 15 oranında su tüketiminde azalma sağlanması hedefleniyor.

EĞİTİM SINIFLA SINIRLI KALMIYOR

AQUA-DROP projesi, öğrencilerin suyla olan bağını güçlendiren çok yönlü etkinliklerle dikkat çekiyor. Öğrenciler, Su Medeniyetleri Müzesi ve Çanakkale Müzesi ziyaretleriyle suyun tarihsel, kültürel ve stratejik önemini yerinde öğrenme fırsatı buldu. Önümüzdeki haftalarda planlanan gezilerle ise Kayseri'yi besleyen doğal su kaynakları, akarsu yataklarındaki biyoçeşitlilik ve barajlar gözlemlenerek yerel su varlıklarına yönelik güçlü bir koruma bilinci oluşturulacak.

Bunun yanı sıra ÇEDEST çalışmaları ile kimya ve sanatı buluşturan 'Su Korozyon Sanatı' atölyeleri gibi yenilikçi ve disiplinler arası etkinliklerle bilimin sanatsal yönü de öğrencilere aktarılıyor.

GELECEĞİN ÇEVRE ELÇİLERİ TALAS'TA YETİŞİYOR

Osman-Neyire Akgöz İHO, bu uluslararası başarıda Talas Belediyesi'nin verdiği güçlü destekten ve projeye ortak vizyonla sahip çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Talas Belediyesi'nin çevreyi merkeze alan belediyecilik anlayışıyla eğitim kurumları arasında kurulan bu örnek iş birliği, sadece bugüne değil, geleceğe yatırım yapan sürdürülebilir bir çevre modeli sunuyor.

Talas Belediyesi, sıfır atık ve su okuryazarlığı vizyonuyla çocukları ve gençleri merkeze alan projelerle, çevreye duyarlı bir neslin yetişmesine öncülük