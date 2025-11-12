Bunlar da ilginizi çekebilir

Sakarya'daki tüm etkinlikler iptal!

Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci ve Emre Sayın.

Şehit olan askerlerimizin isimleri şöyle:

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler adına yayımlanan mesajda, 'Kahraman silah arkadaşlarımız, 11 Kasım 2025 tarihinde yaşanan uçak kazasında şehit olmuşlardır. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı diliyorum.' denildi.

Taziye mesajında, 'Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük... Vatan size minnettardır.' ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehit askerlerin fotoğrafları ve kimlik bilgilerini paylaştı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Azerbaycan'dan havalanan C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 askerin şehit olduğunu duyurdu.

