ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün Azerbaycan'dan havalanan C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu 20 askerin şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şehit askerlerin fotoğrafları ve kimlik bilgilerini paylaştı.
Taziye mesajında, 'Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük... Vatan size minnettardır.' ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler adına yayımlanan mesajda, 'Kahraman silah arkadaşlarımız, 11 Kasım 2025 tarihinde yaşanan uçak kazasında şehit olmuşlardır. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı diliyorum.' denildi.
Şehit olan askerlerimizin isimleri şöyle:
Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan,
Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Ümit İnce, Hamdi Armağan Kaplan, Burak Özkan, İlker Aykut,
Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Emrah Kuran, Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Berkay Karaca,
Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci ve Emre Sayın.
Şehitlerimizin acı haberleri memleketlerindeki baba ocaklarına ulaşırken, naaşlarının askeri törenle memleketlerine uğurlanacağı kaydedildi.