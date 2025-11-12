Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve içerisinde uçuş ekibi dahil 20 personelin bulunduğu TSK'ya ait C130 kargo uçağının Gürcistan'da düştüğünü duyurmuştu. Yapılan arama çalışmalarında 20 askerin şehit olduğu ortaya çıktı. Uçaktan canlı kurtulan olmadı. Uçağın düşüş nedeni araştırılıyor.

Askeri Kargo uçağının 11 Kasım 2025 Salı günü sabah saat 09.50'de Türkiye'den havalandıktan sonra ilk olarak Azerbaycan'ın Gence şehrine 11.06'da iniş yaptı.

Burada bir süre bekledikten sonra 13.20'de Türkiye'ye gelmek üzere Gence'den havalanan uçak kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağının enkazına saat 17.00’de ulaşıldığını açıkladı. Enkazın bulunduğu bölge güvenlik çemberine alındı. Yetkililer, şu anda sadece Gürcistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik birimleri ile kurtarma ekiplerinin olay yerine girişine izin veriyor.

Arama-kurtarma ekipleri, zorlu arazi ve kötü hava koşulları nedeniyle güçlükle çalışmalarını sürdürüyor. Yerel kaynaklar, uçağın enkaz parçalarının Xolagiri Manastırı yakınlarındaki dik yamaçlara dağılmış durumda olduğunu ve enkazın ilk olarak yerel halk tarafından fark edildiğini aktardı.

Tüm ülke gelecek iyi bir haberi beklerlerken baba ocaklarına tek tek şehit ateşi düşmeye başladı. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken şehit olan askeri personelin ailelerine acı haberler verildi.

ŞEHİTLERİN 9’U KAYSERİ’DE GÖREVLİYDİ

Milli Savunma Bakanlığı bu sabah, şehit olan 20 personelin isimlerini açıkladı:

20 personelin olduğu uçakta, Kayseri'de bulunan 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda görevli 9 personel şehit oldu.

Şehit olan personellerin isimleri;

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emre Altıok Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak İbbiği olarak açıklandı.

BİLECİK

Uçağın içerisindeki 20 personelden biri olan Bilecikli Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan şehit oldu. Cumhuriyet Mahallesi Güllü Sokak'ta yaşayan şehidin babası Ali Ongan ve annesi Hatice Ongan'a acı haber verildi. Vali Yardımcısı Akgün Cora ve Bilecik Belediye Başkanı Yardımcısı Sabri Çobanoğlu, aileye oğullarının şehit olduğunu bildirdi. Acı haberle Ongan ailesi, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine sevenleri ve yakınları akın etti.

KARABÜK

Kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın (53) şehadet haberi, memleketi Karabük'teki ailesine ulaştı. Şehit Özcan'ın şehadet haberi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan annesi Şamiye Özcan ile babası Mehmet Özcan'a Karabük Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ve askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından Şirinevler Mahallesi Atlıhan Caddesi'ndeki baba evine, Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince Türk bayrağı asıldı. Özcan'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

İSTANBUL

Şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın şehadet haberi İstanbul Büyükçekmece'deki ailesine ulaştı. Pilot Yarbay Korkmaz'ın şehit haberi ailesine İstanbul Merkez Komutanlığına bağlı yetkililer tarafından verildi. Haberin ulaşmasının ardından şehit ailesi gözyaşlarına boğulurken, evine Türk bayrakları asıldı. Şehidin evinin bulunduğu siteye yakınları ve sevenleri akın etti.

ESKİŞEHİR

Gürcistan’da düşen uçakta bulunan 27 yaşındaki Eskişehirli Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan şehit oldu. Mercan’ın Emek Mahallesi Erensoy Sokak'ta bulunan baba ocağına acı haber ulaştı. Askeri erkan, baba Halil İbrahim Mercan ve anne Ayşe Mercan’a şehit olduğunu bildirdi. Acı haberi alan yakınları da apartmanın önüne akın etti. Baba ocağına dev Türk bayrağı asıldı.

TEKİRDAĞ

Askeri kargo uçağında bulunan personeller arasında yer alan Hava Astsubay İlker Aykut'un şehadet haberi, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki ailesine ulaştı. Hava Astsubay İlker Aykut'un şehit haberi ailesine Muratlı İlçe Kaymakamlığı ve askeri yetkililer tarafından verildi. Baba Ünal Aykut ve anne Zülbiye Aykut yasa boğulurken, mahalle sakinleri ve yakınları şehit ailesinin evine akın ederek taziyelerini iletti.

LÜLEBURGAZ

C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu Hava Kuvvetleri personeli Berkay Karaca şehit oldu. Şehidin Lüleburgaz ilçesi 8 Kasım Mahallesi'ndeki ailesine acı haber ulaştı. Askeri yetkililerden, oğullarının şehit olduğu haberini alan Karaca ailesi ise gözyaşlarına boğuldu. Kaymakam Kemal Yıldız, Lüleburgaz Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Aydın Torun ve İlçe Emniyet Müdürü Murat Karayılan şehit evine taziye ziyaretinde bulundu. Şehit Karaca'nın baba ocağına Türk bayrağı asıldı ve taziye çadırı kuruldu.

MUĞLA

Şehit olan Hava Kuvvetleri personeli Astsubay Emrah Kuran'ın Muğla'nın Milas ilçesi Ekinambarı Mahallesi'ndeki baba ocağına ateş düştü. Askeri erkan tarafından Kuran'ın şehadet haberi ailesine verilirken, oğlunun şehit haberini alan baba Osman Kuran gözyaşlarını boğuldu. Kayseri Hava İndirme Tugayı'nda görev yapan Astsubay Emrah Kuran'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilirken, şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.

KONYA

Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu’nun Konya Selçuklu’daki baba ocağına acı haber ulaştı. Askeri yetkililer, şehidin ailesine acı haberi verirken, yakınları ve komşuları eve akın etti. 25 yaşındaki Kuyucu’nun evli olduğu, eşinin Amasya’nın Merzifon ilçesinde yaşadığı, kardeşinin ise Konya’da polis olarak görev yaptığı öğrenildi. Şehidin evinin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asılırken, mahallede büyük üzüntü yaşandı.

SAKARYA

C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu, Sakaryalı Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş şehit oldu. Merzifon Hava Üssü’nde görev yapan şehit Karakuş’un ailesine acı haber ulaştırıldı. Şehit Akın Karakuş'un anne ve babasının Gümüşhane’de bulundukları, şehadet haberini orada aldıkları öğrenildi. Sakarya’nın Serdivan ilçesi Vatan Mahallesi Aslan Sokak’ta bulunan yakınlarına da bilgi verildi. Acı haberi alan aile yakınları gözyaşlarına boğulurken, evin önüne Türk bayrağı asıldı. Şehidin ağabeyi ve eniştesi, cenaze işlemleri için Amasya’nın Merzifon ilçesine doğru yola çıktı.

ÇORUM

Çorumlu Hava Uçak Bakım Astsubay Üçüncü Sınıf Burak İbbiği şehit düştü. Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu Hava Kuvvetleri personeli Hava Uçak Bakım Astsubay Üçüncü Sınıf Burak İbbiği şehit düştü. İbbiği‘nin şehadet haberi Çorum Merkez ilçesine bağlı Yaydiğin köyünde yaşayan ailesine verildi.

SAMSUN

Uçakta bulunan 20 personelden biri olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok şehit oldu. Şehidin Samsun'un Tekkeköy ilçesi Selyeri Mahallesi'nde bulunan baba evine acı haber ulaştı. Eve Türk bayrağı asılırken, mahallede büyük üzüntü yaşandı. Şehidin anne ve babasının, Kayseri'de yaşayan şehidin hamile eşinin yanında oldukları öğrenildi. Şehadet haberi ise Samsun'da bulunan 102 yaşındaki dedesi Satılmış Altıok'a verildi. Şehit Emre Altıok'un bir çocuğu olduğu, eşinin ikinci çocuklarına doğum hazırlığında bulunduğu öğrenildi.

BURSA

Bursalı Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ve Astsubay Başçavuş Ramazan Yavuz şehit oldu. Kayseri’de görev yapan şehit Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu’nun şehadet haberi, Bursa’nın Yenişehir ilçesi Atakent Sitesi'nde ikamet eden babası emekli öğretmen Ahmet Uslu ve annesi Fatma Uslu'ya İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Hava Meydan Komutanı Albay İbrahim Feyzi Büğdüz ve Belediye Başkanı Ercan Özel tarafından verildi. Acı haberin ardından şehidin yaşadığı eve Türk bayrakları asıldı. Şehidin eşi Göknur Uslu'nun 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Öte yandan, kazada şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yavuz’un ise Bursa’nın Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesi’nden olduğu öğrenildi. Şehitlerin naaşlarının memleketlerine getirileceği bildirildi.

SAKARYA

Uçağın içerisindeki 20 personelden biri olan ve Merzifon'da görev yapan Sakaryalı Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, şehit oldu. Anne ve babasının Gümüşhane'de ziyarete oldukları ve oğullarının şehadet haberini orda aldıkları öğrenilirken Sakarya'nın Serdivan ilçesi Vatan Mahallesi Aslan Sokak'taki yakınlarına bilgi verildi. Haber verilmesi üzerine şehidin ağabeyi be eniştesi Amasya Merzifon'a doğru yola çıktı. Şehidin evine sevenleri ve yakınları akın ederken Türk bayrağı asıldı.

BALIKESİR

Gürcistan sınırında askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uzman Çavuş Emre Sayın'ın (40) şehadet haberi Balıkesir'deki ailesine verildi. Balıkesir'de yaşayan şehidin ailesine acı haber verildi. Şehidin annesinin Merzifon'da olduğu babasının ise acı haberi alınca Merzifon'a yola çıktığı öğrenildi. Şehit Sayın'ın evli olduğu öğrenildi.