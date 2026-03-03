Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont ve Fransız Kalkınma Ajansı Türkiye Müdürü Xavier Muron, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i ziyaret ederek, deprem sonrası enkaz atıklarının geri dönüşümü için başlatılacak pilot projeyi değerlendirdi.

MALATYA (İGFA) - Fransa'nın Türkiye Büyükelçisi Isabelle Dumont ve Fransız Kalkınma Ajansı Türkiye Müdürü Xavier Muron, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile bir araya gelerek, belediye ile Fransız Kalkınma Ajansı arasında yürütülen hibe projelerinin son durumunu masaya yatırdı.

Başkan Er, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya'nın büyük bir yıkım yaşadığını hatırlatarak, 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve bakanlarımızın güçlü destekleriyle Malatya'yı yeniden ayağa kaldırdık. 121 bin bağımsız bölüm inşa ettik. Eskisinden daha güzel bir Malatya inşa ediyoruz' dedi. Malatya'nın tarımsal potansiyeline de değinen Er, 'Kayısıdan 500 milyon dolar gelirimiz var. Kiraz, üzüm ve ceviz gibi katma değerli ürünlerimizle deprem sonrası ciddi ekonomik yaraları da onarıyoruz' ifadelerini kullandı.

Fransa Büyükelçisi Dumont ise, deprem sonrası Malatya'daki çalışmaların önemine dikkat çekerek, 'Enkaz atıklarının geri dönüşümü insanlar için hayati öneme sahip. Türkiye'de ilk olacak bu pilot proje Malatya'da uygulanacak' dedi. Başkan Er de tesisin hızlandırılacağını ve ayrıştırılan enkaz alanının deprem anıtı ve yeşil alan olarak şehre kazandırılacağını açıkladı.

Fransız Kalkınma Ajansı Türkiye Müdürü Muron, projenin başarılı olması halinde diğer illere de örnek olacağını belirterek, MASKİ ile yürütülen içme suyu ve kanalizasyon altyapısı projelerine de değindi.

Ziyaret sırasında Başkan Er, Fransa Büyükelçisi Dumont'a belediye binasında inşa edilen kütüphane hakkında bilgi verirken, '3600 metrekarelik kütüphanemizde aynı anda 815 kişi eğitim alabilecek. Amfi, ders çalışma alanları, seminer salonları ve bilgisayar sınıfları bulunacak. 7/24 açık olacak kütüphanemizde öğrencilere çay, su, kahve ve çorba ikram edeceğiz.' dedi.

Söz konusu ziyaret, Malatya'nın deprem sonrası yeniden inşasında ve çevresel sürdürülebilirlik projelerinde uluslararası iş birliğinin güçlendiğini gösterdi.