Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları çeşitli organizasyonlarda başarılarına devam ediyor. Atletizm ve masa tenisi branşında şampiyonluk ve dereceler elde eden Büyükşehirli sporcular, performanslarıyla göz dolduruyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün Masa Tenisi sporcuları Mısır'dadüzenlenenVirtüs Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda milli formayı terletti. Büyükşehirli sporcular Sümeyra Türk ve Ebru Acer, takımlar kategorisinde Dünya Şampiyonluğunu kazandı.

Sakarya Büyükşehir'in masa tenisi sporcuları ise Mısır'da milli takım adına yarıştı.

1-8 Kasım tarihlerinde düzenlenen Virtüs Masa Tenisi Dünya Şampiyonası'nda Büyükşehirli sporcular, Sümeyra Türk ve Ebru Acer, ülkemizi ve şehrimizi gururla temsil etti.Sümeyra Türk, ferdi kategoride dünya üçüncüsü olurken, Ebru Acer ile birlikte mücadele ettiği kadın takımlar kategorisinde dünya şampiyonluğunu kazandı.

Son olarak Ankara'da düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu'nda, Büyükşehirli sporculardan Betül Sena Tercan birinci, Ecem Şura Ünlü ikinci, Esila Duru Şenol beşinci ve Bade Maya Şimşek altıncıolmayı başardı. Bu derecelerle takımlar sıralamasında ise Büyükşehir şampiyonluk elde etti. 2. Uluslararası SancaktepeCumhuriyet Koşusu'nda ter döken Ali Turan ise, 65-69 yaş kategorisinde birinci olmayı başardı.