Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 13 Kasım 2025'te yapılması planlanan 17. toplantısı, Azerbaycan'dan dönen askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi nedeniyle ertelendi.

ANKARA (İGFA) - TBMM'nin resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 17'inci toplantısının ertelenme gerekçesi olarak, Türkiye'ye dönen askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi gösterildi.

Açıklamada, 'Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu olarak; şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz' ifadelerine yer verildi.

Komisyonun 17. toplantısının ilerleyen tarihte yeniden planlanacağı duyuruldu.