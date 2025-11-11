Diyarbakır'da Kulp-Muş karayolu köprü inşaatında iskelenin çökmesi sonucu hayatını kaybeden ve yaralanan işçilere ilişkin Diyarbakır Tabip Odası açıklama yaparak, sorumlulara tepki gösterdi.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Tabip Odası, Kulp ilçesi ile Muş ili arasında yapımı süren köprü inşaatında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren ve yaralanan işçilerin olduğunu 'derin bir üzüntüyle' öğrendiklerini duyurdu.

Açıklamada, 'Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, yaralılara ise acil şifalar diliyoruz' ifadelerine yer verilirken, kazanın sorumlularına da tepki göstererek, 'Kâr hırsı ile en temel güvenlik önlemlerini almayanlar, denetim görevini yerine getirmeyip sermaye ile uzlaşanlar bu cinayetlerin ortağıdırlar' değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, iş güvenliği ve denetim eksiklerinin benzer trajedilerin önlenmesi için önemine dikkat çekildi.