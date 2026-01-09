Ulusal Süt Konseyi'nin 22,22 TL'lik çiğ süt tavsiye fiyatı, maliyet artışlarını karşılamıyor. Ün, bu durumun hem süt hem de et üreticisini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

ANKARA (İGFA) - Edirne Milletvekili ve Ziraat Mühendisi Ediz Ün, Ulusal Süt Konseyi tarafından 22 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak şekilde açıklanan çiğ süt tavsiye fiyatını eleştirdi. Ün, fiyatın maliyetlerle örtüşmediğini belirterek, üreticiyi yeni bir krizin beklediğini vurguladı.

'22 lira 22 kuruşluk tavsiye fiyatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 19'luk artış anlamına geliyor. Oysa süt yemi yüzde 29, yonca yüzde 36, mısır silajı yüzde 47, saman ise yüzde 100 artmış durumda. Üretici, girdileri karşılayamıyor ve zarar ediyor' dedi. Milletvekili Ün, fiyat artışının yalnızca süt üreticilerini değil, et üretimini de olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti. 'Geçmişte benzer tabloda yüz binlerce süt hayvanı kesime gitmiş, et fiyatları dalgalanmış ve damızlık hayvan kalmamıştı. Bu yüzden süt hayvancılığı desteklenmeden et üretimi ayakta kalamaz' diye konuştu.

Açıklanan fiyatın tüketiciye de bir fayda sağlamadığını belirten Ün, TÜİK verilerine işaret ederek, peynir ve tereyağı fiyatlarındaki artışın çiğ süt fiyatının üzerinde olduğunu söyledi. Ün, 'Bu tablo, bakanlığın sanayicinin yanında durduğunu gösterir ve hem üreticiye hem tüketiciye zarar verir' ifadelerini kullandı.

Edirne Milletvekili, Türkiye'deki hayvancılık krizinin uzun süredir sürdüğünü belirterek, iktidarın tarım politikalarını eleştirdi ve 'Üreticiyi merkeze alan yeni bir tarım politikasına acilen ihtiyaç var. Aksi halde bu girdaptan çıkmamız mümkün değil' dedi.