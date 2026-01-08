Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, emekli maaşlarına yapılan zamma tepki göstererek, kapanan köy okullarının arazilerinin satıldığını öne sürdü ve köy okullarının yeniden açılması çağrısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediği basın toplantısında emekli maaşları, Meclis çalışmaları ve köy okullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Emekli maaşlarına yapılan zamma tepki gösteren DP'li Altıntaş, bu konuda yapılacak düzenlemenin bir an önce kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirterek, 'İktidar bir an evvel teklifini getirip ortaya koymalıdır' dedi.

Meclis Genel Kurulu'nda karar yeter sayısı bulunamaması nedeniyle toplantılara ara verilmesini eleştiren Altıntaş, bu durumu 'yasamanın kutsiyetine zarar verici bir davranış' olarak nitelendirdi. Eğitim sisteminde yapılan düzenlemelerin ardından köy okullarındaki öğrencilerin taşındığını ifade eden Altıntaş, kapanan köy okullarının arazilerinin satıldığını ileri sürdü. Benzer bir durumun memleketi Balıkesir'in Halkapınar köyünde de yaşandığını savundu.

Köy okullarının yeniden açılmasının önemine dikkat çeken Altıntaş, bu konuda valiliklerin devreye girmesi gerektiğini belirterek, konunun takipçisi olacağını sözlerine ekledi.