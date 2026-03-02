AK Parti Grup Başkanı, Sivas Milletvekili ve hukukçu kimliğiyle bilinen Abdullah Güler, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Ağrı'ya geldi. Güler, gün boyunca hem teşkilat mensupları hem de vatandaşlarla buluştu.

AĞRI (İGFA) - Program kapsamında AK Parti Ağrı İl Başkanlığı'nı ziyaret eden AK Parti Grup Başkanı, Sivas Milletvekili Abdullah Güler, milletvekilleri, MKYK üyeleri ve il teşkilatı yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi. Ziyarette teşkilat çalışmaları, yerel gündem ve Ramazan ayı faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ramazan ayının manevi atmosferinde Ağrılı vatandaşlar ve esnaflarla da buluşan Güler, hasbihal ederek talep ve görüşleri dinledi. Güler, yaptığı paylaşımda Ağrılıların misafirperverliğine teşekkür ederek hayırlı ve bereketli bir Ramazan temennisinde bulundu.

Akşam saatlerinde ise AK Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar teşkilatlarda görev almış partililerle 'Gönül Sofrası Vefa İftarı' programında bir araya gelindi. Programda birlik ve beraberlik vurgusu yapılırken, teşkilat ruhunun önemine dikkat çekildi. Ziyaretlerin ardından Abdullah Güler'in kentteki temaslarını tamamladığı öğrenildi.