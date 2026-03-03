CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'deki basın toplantısında iktidar olmaları durumunda en düşük emekli aylığını asgari ücret düzeyine çıkaracaklarını ve bayramda emeklilere bir asgari ücret düzeyinde ikramiye vereceklerini açıkladı.

Ekonomi politikalarına dair de eleştirilerde bulunan Sarıgül, iktidarın, 'emekliyi, devletin sırtında yük gördüğünü' iddia etti.

Bu arada ABD ve İsrail'in İran'a yönelik politikalarını da eleştiren Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, 'ABD, İran halkına özgürlük verecekmiş. Peki, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt'te özgürlük var mı? ABD neden onlara destek oluyor?' ifadelerini kullandı. Türkiye'nin çevresindeki çatışma ortamlarına dikkati çeken Sarıgül, iç cepheyi güçlendirmenin önemine vurgu yaptı. Ekonomi politikalarını da eleştiren Sarıgül, iktidarın emekliyi 'devletin sırtında yük' olarak gördüğünü savundu. Ayrıca yerel yönetimler üzerinden yaşanan hukuki uygulamalara değinerek, Bolu Belediye Başkanı'nın burs dağıttığı için tutuklanmasını eleştirdi ve 'Karar hangi partiden olursa olsun insaf ve vicdana sığmaz' dedi.