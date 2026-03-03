CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda dış politikadan ekonomiye, yargı süreçlerinden yerel yönetimlere kadar birçok başlıkta hükümeti eleştirdi. Özel, bölgesel krizlerin diplomasiyle çözülmesi gerektiğini vurguladı. Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e de mal varlığı beyanı çağrısı yaptı.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dünyanın kritik bir eşikten geçtiğini belirterek dış politika yönetimini eleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bölgeye ilişkin değerlendirmelerine değinen Özgür Özel, Türkiye'nin bölgesel gelişmeleri doğru okuyamadığını savunarak, Körfez ülkelerindeki büyükelçilerin diplomat kökenli olmadığını öne sürerek, mevcut dış politika yaklaşımını eleştirdi. ABD ve İsrail'in bölgedeki müdahalelerine karşı olduklarını ifade eden Özel, İran'a yönelik saldırıları da kınadıklarını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun politikalarına atıfta bulunan Özel, uluslararası hukukun esas alınması gerektiğini söyledi. Krizin çözüm adresinin diplomasi masası olduğunu vurguladı.

TANJU ÖZCAN'A DESTEK MESAJI: TANJU İLE GURUR DUYUYORUM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın tutuklanmasını da eleştirerek, Özcan'ın kurduğu vakıf aracılığıyla yüzlerce üniversite öğrencisine burs sağladığını ifade etti. Başkan Özcan'a yönelik suçlamaların haksız olduğunu savunan Özel, 'Tanju ile gurur duyuyorum' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'iç cephe' vurgusuna da yanıt veren Özel, yerel seçim sonuçlarının ardından iktidarın tutumunu eleştirdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un davetiyle katılmayı planladıkları iftar programına yaşanan gelişmeler nedeniyle iştirak edemeyeceklerini belirtti.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özel, yüksek enflasyon, faiz ve işsizlik oranlarını eleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in büyüme rakamlarına ilişkin açıklamalarını hedef alan Özel, sosyal yardım alan kişi sayısındaki artışa dikkat çekti.

Akaryakıt fiyatlarına zam beklentisine değinen CHP Genel Başkanı Özel, 'Eşel Mobil Sistemi'nin yeniden devreye alınması çağrısında bulunurken, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin alım gücünün düştüğünü savunan. Özel, kredi kartı borçlarının da tarihi seviyelere ulaştığını ileri sürdü.

BAKAN GÜRLEK'E: BEYANI TESLİM ET, 10 MART SON GÜN!

Adalet Bakanı Akın Gürlek'e mal varlığı beyanı çağrısı yapan Özel, Bakan Gürlek'in mal varlığı beyanını 10 Mart'a kadar bildirmesi gerektiğini öne sürerek, 'Haftaya Salı mal varlığıyla ilgili beyanı teslim et, son günü. İnşallah o gün o mal varlığına birlikte bir göz atacağız' diyerek konunun takipçisi olacaklarını söyledi.