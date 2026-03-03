CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde ziyaret etti. Özel, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, Özcan'ın durumuna ve yürütülen sürece ilişkin değerlendirmeler yaptı. Özel, yargı sürecinin yakından takip edildiğini belirterek, Tanju Özcan'ın moralinin yerinde olduğunu ifade etti.

Sürecin hukuki zeminde ve adil şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konunun siyasi boyutuna da dikkat çekerek, partisinin belediye başkanlarına yönelik yürütülen soruşturma ve davalarla ilgili tutumunun net olduğunu dile getirdi. Özel, hukukun üstünlüğü ve adil yargılama ilkelerinin esas alınması gerektiğini söyledi.